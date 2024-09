Alocasie Orchidee e piante carnivore | in centro storico tutte le rarità di Modena in fiore

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sabato 7 e domenica 8 settembre la città diinaugura la stagione delle mostre mercato di fine estate e si conferma come una delle piazze più ricche di floricoltori, apprezzatissima non solo in primavera, sia nel cuore dei cittadini, ma anche dei tanti visitatori da fuori zona, diventando