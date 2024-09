Allarme alga ' Ostreopsis ovata' sul litorale pisano | monitoraggio in corso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pisa, 5 settembre 2024 -sulper alta concentrazione dell'". E' quanto emerge dagli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat. Il tratto di costa interessato si trova in corrispondenza di Via della Repubblica Pisana a Marina di Pisa. Per precauzione, il Comune invita i soggetti affetti da patologie respiratorie quali asma, enfisema o bronchite cronica e quanti hanno già  avvertito in spiaggia o nelle zone vicine i sintomi e i segni sopra indicati, a porre particolare attenzione nell’accesso all’arenile e alle aree prospicienti fino a 100 metri. Al momento i valori registrati nelle acque pisane non rende necessaria alcuna misura di intervento, in attesa di ulteriori campionamenti che saranno effettuati nei prossimi giorni.