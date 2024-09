Alla scoperta del mondo sommerso gli obiettivi della ricerca

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Esperti a confronto al workshop di due giorni 'Forma Maris - Sistemi per la conoscenza e la mappatura delsubacqueo' (5 e 6 settembre a Lecce e Porto Cesareo) Esperti a confronto a Lecce per svelare i segreti del. Tre in particolare gli. "Primo, mappare i fondali marini ancora