Alec Baldwin | la procuratrice chiede al giudice di riaprire il caso Rust accennando all’appello

(Di giovedì 5 settembre 2024) Kari Morrissey, il pubblico ministero nominato per il ““, ha chiesto aldi riconsiderare la sua decisione di respingere l’accusa di omicidio colposo contro l’attore, suggerendo che il governo potrebbe cercare di ripresentare ilin appello. Morrissey ha sostenuto che la difesa fosse riuscita a “confondere” ilMary Marlowe Sommer sulla rilevanza delle prove che erano state trattenute. Ha, inoltre, esortato ila porre ulteriori domande alla difesa su come fosse venuta a conoscenza delle prove.era sotto processo a Santa Fe (New Mexico) per la sparatoria accidentale ai danni della direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Sommer aveva chiuso il procedimento con un’accusa feroce, lo scorso 12 luglio, sostenendo che il pubblico ministero avesse trattenuto proiettili che erano stati consegnati allo sceriffo mesi prima.