Ai nastri di partenza la stagione sportiva del settore giovanile della Nuova Virtus Cesena

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sono stati i gruppi Under 19 e Under 17 i primi a scendere in campo lunedì 2 settembre per dare inizio alla2024-2025 Dopo i brillanti risultati ottenuti sul campo nellapassata e il miglioramento tecnico che ha portato a inserire ben 6 giocatrici nel rosterserie B, sarà