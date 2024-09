A un’asta di moda e arte organizzata nella capitale sudcoreana Eugenia di York ha filmato con il suo cellulare il concerto del rapper coreano G-Dragon

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 5 settembre 2024) A Buckingham Palace, tutti pazzi per il K-pop? Ha cominciato re Carlo lo scorso novembre, quando ha approfittato della visita a Londra del presidente sudYoon Suk-yeol e della first lady Kim Keon-hee per consegnare di persona – e con evidente entusiasmo – un’importante onorificenza alle Blackpink, il gruppodel momento e sue alleatelotta per l’ambiente. E ora, la nipotediha sorpreso tutti con una visita non annunciata a Seoul.