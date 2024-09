Wsj da Usa proposta dettagliata per accordo a Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Gli Stati Uniti dovrebbero presentare una bozza dirinnovata e più, che includerà dettagli sull'attuazione di undi cessate il fuoco ae di scambio degli ostaggi. Lo scrive il Wall Street Journal che cita funzionari statunitensi. La nuova bozza didovrebbe descrivere nel dettaglio come avverrà lo scambio di ostaggi e specificare le condizioni in base alle quali le parti potranno tornare a combattere. Laspecificherà anche per quanto tempo potrà durare la presenza israeliana nel corridoio Filadelfia, la lingua di terra trae l'Egitto.