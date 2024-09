Vuelta a España 2024 | Kaden Groves domina in volata a Santander

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Diciassettesima tappa per la, ultima opportunità per i velocisti in quel die ne approfitta il grande favorito,, che trova il bis allo sprint e praticamente si lancia verso la maglia verde. Resta in Maglia Rossa senza patemi Ben O’Connor alla vigilia dell’ultima parte del terzo Grande Giro stagionale. Quattro uomini sono andati in avanscoperta nella prima fase di gara: Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Thibault Guernalec (Arkéa – B&B Hotels), Thomas Champion (Cofidis) e Xabier Isasa (Euskaltel – Euskadi). Il gruppo ha gestito la situazione non lasciando troppo spazio agli attaccanti, con le squadre dei velocisti che si sono messe a dettare il passo e soprattutto l’Alpecin-Deceuninck protagonista nell’inseguimento.