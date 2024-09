Vuelle Contro Cinciarini la prima sfida vera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cresce la curiosità di vedere all’opera la Carpegna Prosciutto nel primo torneo di pre-season. Venerdì e sabato, a Lignano Sabbiadoro, i biancorossi incroceranno le armiavversarie che ritronno poi anche in campionato, per cui questi saranno i primi test probanti dopo le prime due amichevoliFidenza (serie B) e Virtus Bologna (serie A) che non hanno fatto testo dal punto di vista del risultato.