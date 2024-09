Volley A1 femminile la Igor e la voglia di imparare di Tatiana Tolok

Leggi tutta la notizia su novaratoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dalla Russia, precisamente dalla Lokomotiv Kaliningrad, arriva, classe 2003, per rinfoltire il reparto schiacciatrici in una stagione che vedrà laNovara impegnata su molteplici fronti.Ecco le sue prime parole in maglia azzurra: "Fin qui tutto procede per il meglio e il