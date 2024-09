Virus sinciziale l’azienda ritarda la commercializzazione del farmaco e slitta la campagna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Arezzo, 4 settembre 2024 – IlBeyfortus, l’anticorpo monoclonale per l’immunizzazione contro ilrespiratorionei neonati (Rsv), entrerà in commercio in Italia a fine ottobre e non a settembre, come comunicato ad inizio anno ad Aifa. A darne notizia è la stessa azienda produttrice Sanofi Winthrop Industrie che, solo pochi giorni fa, ha informato l’agenzia dellomento di date. Regione Toscana, che si era aggiudicata ilattraverso una gara a giugno, aveva programmato nelle neonatologie e negli ambulatori dei pediatri della Toscana ladi immunizzazione che coinvolgerà tutti i bambini nati dal 1 aprile 2024. Sarebbe dovuta partire il primo ottobre ma, se non cambieranno le condizioni, sarà necessariamente riprogrammata a causa dell’assenza del