Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 19:45 (Di mercoledì 4 settembre 2024) Viabilità DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 19:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE SULLA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTE PORZIO CATONE VERSO ROMA TRAFFICO SCORREVOLE A ROMA UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CREA CODE TRA LA CASSIA VEINTENA E SALARIA, POI, PER TRAFFICO, CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E LA RUSTICA IN CARREGGIATAESTERNA RALLENTAMNETI E CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO PERMANGONO CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA PROSEGUENDO VERSO TERAMO, PER LAVORI, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICATO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CON CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA ISACCO NEWTON NELLE DUE DIREZIONI A SUD DELLA CAPITALE CODE VERSO OSTIA SULLA VIA DEL MARE TRA IL RQACCORDO E VITINIA E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 18. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE SULLA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTE PORZIO CATONE VERSO ROMA TRAFFICO SCORREVOLE A ROMA UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CREA CODE TRA LA CASSIA VEINTENA E SALARIA, POI, PER TRAFFICO, CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E LA RUSTICA IN CARREGGIATAESTERNA RALLENTAMNETI E CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO PERMANGONO CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA PROSEGUENDO VERSO TERAMO, PER LAVORI, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICATO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CON CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA ISACCO NEWTON NELLE DUE DIREZIONI A SUD DELLA CAPITALE CODE VERSO OSTIA SULLA VIA DEL MARE TRA IL RQACCORDO E VITINIA E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 17. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENNZE – ROMA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E LA DIRMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA TRAFFICO SCORREVOLE INCIDENTE ATTIVO INVECE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONT PORZIO CATONE VERSO ROMA SULLA DIRAMZIONE ROMA NORD ATENZIONE AL FUMO PER INCNEDIO TRA SETTEBAGN E IL RACCORDO ANULARE PERMNGONO LE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL RACOCRDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TIBURTINA, PER TRAFFICO SI STA IN CODA ANCHE ROMA- FIUMICONO A VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E ARDEATINA MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA FALMINIA E SALARIA E DALLA A24 A LA RUSTICA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA SPOSTIAMOCI VERSO TERAMO, CAUSA MALTEMPO, CI SONO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN ENTRMBE LE DIREZIONI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Genova, allerta meteo: le disposizioni del COC - ... pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt sito https://allertaliguria.regione.liguria.it sito https://www.comune.genova.it/tutti - gli ... 104news
- Allerta meteo idrogeologica gialla per temporali dalle ore 21 di mercoledì 4 alle 15.59 di giovedì 5 settembre (ARANCIONE a partire dalle 00. - Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso: pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt sito Regione Liguria ... smartune.genova
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