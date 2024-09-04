Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 19:15 (Di mercoledì 4 settembre 2024) Viabilità DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 18.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 18:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE SULLA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTE PORZIO CATONE VERSO ROMA TRAFFICO SCORREVOLE A ROMA UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CREA CODE TRA LA CASSIA VEINTENA E SALARIA, POI, PER TRAFFICO, CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E LA RUSTICA IN CARREGGIATAESTERNA RALLENTAMNETI E CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO PERMANGONO CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA PROSEGUENDO VERSO TERAMO, PER LAVORI, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA SULLA ROMA FIUMICINO TRAFFICATO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CON CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA ISACCO NEWTON NELLE DUE DIREZIONI A SUD DELLA CAPITALE CODE VERSO OSTIA SULLA VIA DEL MARE TRA IL RQACCORDO E VITINIA E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 17. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENNZE – ROMA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E LA DIRMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA TRAFFICO SCORREVOLE INCIDENTE ATTIVO INVECE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONT PORZIO CATONE VERSO ROMA SULLA DIRAMZIONE ROMA NORD ATENZIONE AL FUMO PER INCNEDIO TRA SETTEBAGN E IL RACCORDO ANULARE PERMNGONO LE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL RACOCRDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TIBURTINA, PER TRAFFICO SI STA IN CODA ANCHE ROMA- FIUMICONO A VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E ARDEATINA MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA FALMINIA E SALARIA E DALLA A24 A LA RUSTICA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA SPOSTIAMOCI VERSO TERAMO, CAUSA MALTEMPO, CI SONO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN ENTRMBE LE DIREZIONI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 17. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENNZE – ROMA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E LA DIRMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA TRAFFICO SCORREVOLE INCIDENTE ATTIVO INVECE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONT PORZIO CATONE VERSO ROMA SULLA DIRAMZIONE ROMA NORD ATENZIONE AL FUMO PER INCNEDIO TRA SETTEBAGN E IL RACCORDO ANULARE PERMNGONO LE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL RACOCRDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TIBURTINA, PER TRAFFICO SI STA IN CODA ANCHE ROMA- FIUMICONO A VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E ARDEATINA MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA FALMINIA E SALARIA E DALLA A24 A LA RUSTICA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA SPOSTIAMOCI VERSO TERAMO, CAUSA MALTEMPO, CI SONO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN ENTRMBE LE DIREZIONI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Maltempo, a Roma venti di 90 km/h e più di 80 mm di pioggia - Sono stati effettuati sul territorio di Roma circa 450 interventi così suddivisi: 340 della Polizia ...quanto riguarda la prevenzione è stato sottolineato - L'80% delle caditoie sulla grande viabilità, ... iltabloid
- Clima, downburst a Roma: in un pomeriggio la pioggia di un intero mese autunnale - Sono stati effettuati sul territorio di Roma circa 450 interventi così suddivisi: 340 della Polizia ... - L' 80% delle caditoie sulla grande viabilità, oltre 40 mila, sono state pulite e disostruite ; -... ecodallecitta
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