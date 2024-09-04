Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 18:15 (Di mercoledì 4 settembre 2024) Viabilità DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 17. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENNZE – ROMA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E LA DIRMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA TRAFFICO SCORREVOLE INCIDENTE ATTIVO INVECE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONT PORZIO CATONE VERSO ROMA SULLA DIRAMZIONE ROMA NORD ATENZIONE AL FUMO PER INCNEDIO TRA SETTEBAGN E IL RACCORDO ANULARE PERMNGONO LE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL RACOCRDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TIBURTINA, PER TRAFFICO SI STA IN CODA ANCHE ROMA- FIUMICONO A VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E ARDEATINA MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA FALMINIA E SALARIA E DALLA A24 A LA RUSTICA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA SPOSTIAMOCI VERSO TERAMO, CAUSA MALTEMPO, CI SONO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN ENTRMBE LE DIREZIONI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 17:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENNZE – ROMA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E LA DIRMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA TRAFFICO SCORREVOLE INCIDENTE ATTIVO INVECE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONT PORZIO CATONE VERSO ROMA SULLA DIRAMZIONE ROMA NORD ATENZIONE AL FUMO PER INCNEDIO TRA SETTEBAGN E IL RACCORDO ANULARE PERMNGONO LE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL RACOCRDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TIBURTINA, PER TRAFFICO SI STA IN CODA ANCHE ROMA- FIUMICONO A VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E ARDEATINA MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA FALMINIA E SALARIA E DALLA A24 A LA RUSTICA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA SPOSTIAMOCI VERSO TERAMO, CAUSA MALTEMPO, CI SONO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN ENTRMBE LE DIREZIONI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 16:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENNZE – ROMA CODE NEL TRATTO TRA PONZANO ROMANO E LADIRMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA PERMNGONO LE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL RACOCRDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMANINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA FALMINIA E SALARIA E DALLA A24 A LA RUSTICA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO E’ TORNATA INFUNZIONE LA LINEA EXTRA URBANA DELLA FERROVIA ROMA CIVITACASTELLANA – VITERBO INTERROTTA A CAUSA DI UN INCENDIO, ORA SPENTO, TRA MONTEBELLO E SCAROFANO DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Clima, downburst a Roma: in un pomeriggio la pioggia di un intero mese autunnale - Sono stati effettuati sul territorio di Roma circa 450 interventi così suddivisi: 340 della Polizia ... - L' 80% delle caditoie sulla grande viabilità, oltre 40 mila, sono state pulite e disostruite ; -... ecodallecitta
- Circolazione e sosta - A ciascuno la sua Ztl - Roma Ztl: Nessuna agevolazione rispetto alla disciplina generale. Sosta a pagamento su strada: gratuita previa registrazionedella vettura. Terni Ztl: Circolazione consentita in seguito al rilascio di ... quattroruote
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