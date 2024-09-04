Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 17:45 (Di mercoledì 4 settembre 2024) Viabilità DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 17:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 FIRENNZE – ROMA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E LA DIRMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA TRAFFICO SCORREVOLE INCIDENTE ATTIVO INVECE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONT PORZIO CATONE VERSO ROMA SULLA DIRAMZIONE ROMA NORD ATENZIONE AL FUMO PER INCNEDIO TRA SETTEBAGN E IL RACCORDO ANULARE PERMNGONO LE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL RACOCRDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TIBURTINA, PER TRAFFICO SI STA IN CODA ANCHE ROMA- FIUMICONO A VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E ARDEATINA MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA FALMINIA E SALARIA E DALLA A24 A LA RUSTICA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA SPOSTIAMOCI VERSO TERAMO, CAUSA MALTEMPO, CI SONO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN ENTRMBE LE DIREZIONI DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 16:30 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENNZE – ROMA CODE NEL TRATTO TRA PONZANO ROMANO E LADIRMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA PERMNGONO LE CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL RACOCRDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMANINA E TIBURTINA MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA FALMINIA E SALARIA E DALLA A24 A LA RUSTICA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO E’ TORNATA INFUNZIONE LA LINEA EXTRA URBANA DELLA FERROVIA ROMA CIVITACASTELLANA – VITERBO INTERROTTA A CAUSA DI UN INCENDIO, ORA SPENTO, TRA MONTEBELLO E SCAROFANO DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 15:30 - IN REGIONE L’AGITAZIONE COINVOLGE COTRAL, DUNQUE, NEGLI STESSI ORARI POSSIBILI STOP PER I BUS EXTRAURBANI E FERROVIE METROMARE E ROMAVITERBO PER QUANTO RIGUARDA TRENITALIA LO SCIOPERO INIZIA ALLE ORE 3 DI DOMENICA 8 SETTEMBRE E PROSEGUIRÀ FINO ALLE 2. 20 PAOLA CIUFFA UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA CASILINA E LA A24 MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA TIBURTINA E A24 CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA VERSO LATINA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI A ROMA L’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI DI ATAC E DI ROMA TPL, QUINDI, POSSIBILI STOP DALLE 08. romadailynews
- Clima, downburst a Roma: in un pomeriggio la pioggia di un intero mese autunnale - Sono stati effettuati sul territorio di Roma circa 450 interventi così suddivisi: 340 della Polizia ... - L' 80% delle caditoie sulla grande viabilità, oltre 40 mila, sono state pulite e disostruite ; -... ecodallecitta
- Circolazione e sosta - A ciascuno la sua Ztl - Roma Ztl: Nessuna agevolazione rispetto alla disciplina generale. Sosta a pagamento su strada: gratuita previa registrazionedella vettura. Terni Ztl: Circolazione consentita in seguito al rilascio di ... quattroruote
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