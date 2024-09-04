Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 09:45 (Di mercoledì 4 settembre 2024) Viabilità DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 09.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 09:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE PROSEGUIAMO IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA A SEGUIRE DA CASAL DEL MARO ALL’AURELIA IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALL’APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO NEL SENSO OPPOSTO DA TOR CERVARA AL RACCORDO AUTO IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLINA CERSO L’EUR ORA LE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI AUTO IN CODA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO SULL’APPIA CODE DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA INFINE, SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE PROSEGUIAMO IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA A SEGUIRE DA CASAL DEL MARO ALL’AURELIA IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALL’APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO NEL SENSO OPPOSTO DA TOR CERVARA AL RACCORDO AUTO IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLINA CERSO L’EUR ORA LE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI AUTO IN CODA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO SULL’APPIA CODE DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA INFINE, SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ORA LE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI AUTO IN CODA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO SULL’APPIA CODE DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA INFINE, SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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- Elezioni provinciali, le scelte Lega: in lista Buldorini, Pippa e Pollastrelli. Out Sestili, Lucentini: "Nessuno scontro" - ...candidatura dell'attuale vicepresidente e consigliere con delega ai lavori pubblici e viabilità ...sfida per il 2025 e che ci vedrà impegnati per la riconferma del centrodestra alla guida della Regione". cronachemaceratesi
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