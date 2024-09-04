Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 08:45 (Di mercoledì 4 settembre 2024) Viabilità DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ORA LE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI AUTO IN CODA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO SULL’APPIA CODE DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA INFINE, SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 07:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ORA LE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI AUTO IN CODA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO SULL’APPIA CODE DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA INFINE, SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 20:30 - 20. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI RALLENTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E SANT’ALESSANDRO DIREZIONE MENTANA SI RALLENTA IN VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE DIREZIONE ALBANO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMNTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’NCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Giornata di lotta contro le fiamme sul Monte Cimadors: la situazione - ... con il supporto di due funzionari della Protezione civile della Regione. TEMI: incendio friuli ... Renga e Nek in concerto a Cividale, il programma e le modifiche alla viabilità Note sull'autore ... friulioggi
- Elezioni provinciali, le scelte Lega: in lista Buldorini, Pippa e Pollastrelli. Out Sestili, Lucentini: "Nessuno scontro" - ...candidatura dell'attuale vicepresidente e consigliere con delega ai lavori pubblici e viabilità ...sfida per il 2025 e che ci vedrà impegnati per la riconferma del centrodestra alla guida della Regione". cronachemaceratesi
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