Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 08:15 (Di mercoledì 4 settembre 2024) Viabilità DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 07.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 07:30 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ORA LE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI AUTO IN CODA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO SULL’APPIA CODE DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA INFINE, SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 20:30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI RALLENTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E SANT’ALESSANDRO DIREZIONE MENTANA SI RALLENTA IN VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE DIREZIONE ALBANO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMNTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’NCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2024 ore 19:45 - UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA PESCACCIO ED AURELIA, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASILINA\ TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA SULLA ROMA FIUMIICNO TRA VIA ISACCO NEWTON E LA MAGLIANA NEI DUE SENSI PERCXORRENDO VIA CASSIA LUNGHE CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA IN VIA SALARIA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCI CON VIA NOMENTANA DIREZIONE RIETI MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA ALTEZZA BOGHESIANA DIREZIONE FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- 'C'è Juve - Roma. L'ambulanza è costretta a sostare sulla fermata del bus' - Ricomincia il campionato e con il calcio riprendono i problemi di viabilità in zona Juventus Stadium . E domenica scorsa, in vista del match contro la Roma, il problema dettato del grande afflusso di macchine si è ripresentato puntuale come ogni match in casa della ... torinoggi
- Roma in tilt, pioggia e vento per un downburst: cos'è - ...quanto riguarda la prevenzione è stato sottolineato che l'80% delle caditoie sulla grande viabilità,... La Protezione civile di Roma afferma che la città e 'in particolare i Municipi I, V, VI e XV, è ... webmagazine24
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