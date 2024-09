Venezia 81 tutti ai piedi di Lady Gaga | notte in tenda per la regina di ‘Joker’

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) –si prepara a diventare la capitale del pop con l’arrivo di, protagonista insieme a Joaquin Phoenix dell’attesissimo ‘Joker: Folie à Deux’. Tanti i giovani che hanno trascorso lacampeggiando affianco al red carpet. Ombrelli contro il sole, sedie pieghevoli e sacchi a pelo: i fan più accaniti hanno trascorso laaccampati lungo il red carpet, pronti a tutto pur di vedere da vicino la loro star. “Siamo qui per lei”, si legge sui cartelli e c’è chi confessa: “la seguo da 14 anni in giro per l’Europa”.interpreta Harley Quinn nel film di Todd Philips, il sequel della pellicola vincitrice del Leone d’oro nel 2019, di due Golden Globe e due Premi Oscar. L'articolo81,aidiinper ladiproviene da Daily Show Magazine.