Venezia 81 oggi è il giorno di Joker | il sequel sbarca al Lido

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – E’ sicuramente ‘: Folie à deux’ la pellicola più attesa della 81esima Mostra del cinema di. Ildel film vincitore del leone d’oro del 2019, di due Golden Globe e due Premi Oscar, è pronto, 4 settembre, per il suo debutto. Il cast, guidato da Joaquin Phoenix e Lady Gaga (che interpreta Harley Quinn), è già arrivato alpronto a infiammare il red carpet di. Nel film, diretto ancora una volta da Todd Phillips, ritroviamo Arthur Fleck rinchiuso ad Arkham, in attesa di giudizio per i suoi crimini come. Alle prese con la sua doppia identità, Arthur troverà l’amore in Harley Quinn e scoprirà la musica che gli scorre dentro. “Con Joaquin avevamo parlato di un, ma mai seriamente, finché non abbiamo assistito alle reazioni che la storia di Arthur stava provocando”, racconta il regista.