Venezia 81 Lady Gaga sul red carpet | delirio – Video

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) – L’attesa dei fan è finita: finalmentearriva sul reddella Mostra del cinema di. E lo fa arrivando a piedi. Niente macchina per la regina di ‘Joker: Folie à Deux’, ma una lunga e inaspettata passeggiata dall’Hotel Excelsior fino al tappeto rosso, tra fan e fotografi in. Un bagno di folla in piena regola, tra selfie rubati, grida di gioia e flash impazziti, con la superstar scortata dal futuro marito, Michael Polansky. E per l’occasione, la popstar ha sfoderato un look da vera dark queen, in perfetto stile ‘Joker’. Un abito nero lungo con ampia gonna a pieghe, reso ancora più teatrale da un enorme cappello con tanto di corna e veletta. Un tocco ‘malefico’ che non è passato inosservato.