Vela | Vuitton Cup Regate odierne rinviate a causa del maltempo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Luna Rossa Prada Pirelli a caccia di un punto per accedere alle semifinali. BARCELLONA (SPAGNA) - Nienteoggi per Luna Russa Prada Pirelli. La barca italiana, con il guidone del Circolo dellaSicilia, al pari degli altri AC75 in gara nella LouisCup, non scenderà in mare più tard