Vela il Memorial Silenzi sorride a Marone Luzi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È stato il velistaa vincere il "Francesco", che è andato in scena domenica al Circolo nautico Porto Potenza, sancendo la fine della stagione agonistica. La regata era riservata ai catamarani classe A, i quali si sono tutti quanti sfidati in mare con un vento che tirava da nord, intorno agli undici nodi. Secondo posto per Roberto Matteucci, terzo Francesco Bassi. La manifestazione è stata condotta dal comitato di regata, formato da Alessandro Principi (presidente del circolo nautico portopotentino) e dai due giudici di gara Elettra Gheco e Claudia Domenella. Mentre nella classifica unica Top Cat è arrivata prima la coppia Marco Grandinetti-Claudia Garbuglia. Alla cerimonia finale di premiazione hanno partecipato anche l’assessore Michele Galluzzo e il delegato provinciale del Coni Fabio Romagnoli.