Vangelo di oggi 4 Settembre 2024 | Lc 438-44 | Commento di Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ildi, 4, ci invita a riflettere su quella che è stata la reale missione di Gesù sul nostro pianeta. Ildi, 4, ci invita a riflettere sulla missione di Nostro Signore Gesù Cristo su questa Terra. È venuto per salvarci e non lo fa combattendo come L'articolodi: Lc 4,38-44diproviene da La Luce di Maria.