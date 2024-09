Va in ospedale fuori dall' orario di servizio e prende un farmaco salvavita | lettera di economio di un paziente

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Non era inné reperibile alla vigilia di Ferragosto eppure, contattata telefonicamente da uncon un'emorragia in corso, non ha esitato a recarsi subito inper fornire un. Protagonista del bel gesto Fabiola Vizzini dell’unità operativa di farmacia del