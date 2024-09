US Open 2024 | Errani e Vavassori in finale nel doppio misto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sarae Andreaapprodano indeldegli US, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. La romagnola e il piemontese diventano così la prima coppia italiana di sempre in unain undi una prova Major. Nella notte i due azzurri hanno sconfitto in semigli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 14 minuti di gioco. Per la conquista del titolo affronteranno altri due americani, ovvero Taylor Townsend e Donald Young, che hanno sconfitto l’indonesiana Aldila Sutjadi e l’indiano Rohan Bopanna 6-3 6-4. Prima disolo altri tre italiani si erano spinti così lontano nei misti dei vari Major ma sempre separati.