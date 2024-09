Uomini e Donne Martina De Ioannon è la nuova tronista | il suo video di presentazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 4 settembre 2024)De, protagonista dell’undicesima edizione di Temptation Island, è ladi! Ecco il suodi: Sono, ho 26 e vengo da Roma. Vivo con i miei genitori e lavoro nel ristorante di famiglia. Ho un carattere forte e deciso ma ho anche le mie debolezze. Non sono timida, sono spigliata, e quando sto insieme agli altri mi piace ridere e scherzare. Mi dispiace se a primo impatto posso sembrare altezzosa. In realtà è perché mi piaccio, sono sicura di me e me ne frego del giudizio degli altri. Mi auguro di trovare una persona che condivida la mia stessa visione della vita e che abbia i miei stessi valori. Soprattutto quello della libertà, che per me è importantissimoChe mi faccia perdere il controllo e che mi faccia provare quel brividino.