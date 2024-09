Unieuro 2 015 il play Tavernelli si presenta | Pronto per fare qualcosa di importante La nostra è una squadra solida

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024)zione ufficiale per il nuovomaker della Pallacanestro Forlì 2.015, Riccardo. "Forlì è una piazza, che da quando è ripartita sta crescendo anno dopo anno, come confermano le ultime stagioni - le parole del monzese classe 1991 -. Arrivare primi in regular season