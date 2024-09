Una serata al circo al Base Club Experience di Sistiana

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di mercoledì 4 settembre 2024) TRIESTE - Unainteramente dedicata alla magia del, con acrobazie e divertimento assicurato: la propone il, sabato 7 settembre, dalle 23:00 alle 24:00, trasformando la discoteca in Baia di(Duino Aurisina-Ts) in un tendone circense. Ospite speciale in