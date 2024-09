Una festa patronale nel segno della comunità e del ritorno al passato

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) FRANCAVILLA FONTANA - La sede del comitato per laaffaccia su via Roma. La scelta dei caratteri e dei colori dell'insegna richiamano un, non troppo remoto, che fa tornare indietro nel tempo, sempre e comunque vissuto in quei paesi assolati, pianeggianti e senza fascino