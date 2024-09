Un messaggio di pace in una terra di diversità religiosa

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L'arrivo di Papa Francesco a Giacarta, Indonesia, ha suscitato un'ondata di entusiasmo e speranza in tutto il Paese, che ospita la più grande popolazione musulmana del mondo, con oltre 242 milioni di abitanti. La storica visita del Pontefice ha trovato un'accoglienza calorosa non solo tra la comunità cattolica, ma anche tra i fedeli di altre religioni, riflettendo lo spirito di unità e rispetto che caratterizza la nazione.Uno degli aspetti più toccanti di questa visita è stata la reazione dei cittadini musulmani, come Yosepha Anna Charlotte, che ha affermato: "Non è venuto qui solo per i cattolici. Viene per tutti coloro che amano la". Le parole di Yosepha risuonano con forza in un Paese dove laè una realtà quotidiana e un elemento fondante della coesione sociale.