Ultime Notizie Roma del 04-09-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)dailynews radiogiornale sera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Catherine apertura di complotto per fornire supporto materiale alluminio anodizzazione terroristica per uccidere americani per l’uso di armi di distruzione di massa di questo sono causati dagli Stati Uniti leader di hamas intanto diplomatici americani si apprestano ha preso l’ultima proposta per un accordo che porti al cessate il fuoco nella striscia a rilascio degli ostaggi tenuti prigionieri nell’enclave palestinese dall’attacco del 7 ottobre scorso in Israele conflitto in Ucraina il governo continua a tremare dopo le dimissioni di ieri oggi il premier perde un altro pezzo kuleba ministro degli Esteri uno scossone arrivato a che ora l’incontro ai vertici per l’impasto dell’esecutivo una manovra con cui la presidente di rafforzare la fiducia più del 50% dei membri del governo saranno sostituiti far sapere il ...