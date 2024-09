Ultime Notizie Roma del 04-09-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con l’informazione strage in famiglia a Paderno Dugnano alle porte di Milano un diciassettenne ha confessato di aver ucciso il padre di 51 anni la madre di 49 il fratellino 12 le vittime sono state trovate all’interno della loro villetta con ferite di armi da taglio i carabinieri che hanno sequestrato l’arma del delitto un coltello da cucina sono intervenuti dopo la chiamata del giovane ho ucciso mio papà venite i ragazzi In un primo momento ha dichiarato di essersi svegliato durante la notte sentendo le urla della madre del fratellino colpiti a morte del padre e di aver reagito uccidendo l’uomo al termine di un lungo interrogatorio il diciassettenne è crollato e ammetto gli occhi di tutti il giovane è stato arrestato Al momento il triplice omicidio non avrebbe momento è chiaro ...