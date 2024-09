U21 all’esame San Marino Nunziata Gara facile? Va giocata

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) LATINA (ITALPRESS) – “Quella con Sanè una partita da giocare come tutte le altre, con grande attenzione, voglia e determinazione e l’obiettivo di fare risultato. Molti pensano che siama le gare sono facili se le fai diventare tali e per riuscirci devi giocare ad alti livelli”. Carminecerca di tenere alta la tensione in casa Under 21, alla vigilia del match contro Sana Latina e valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. Un impegno in cui i 3 punti sono obbligatori in vista delle ultime due gare – Norvegia martedì prossimo e Irlanda a metà ottobre – che decideranno le sorti del girone.