Tv | De Martino tiene risultato di ascolti e cita ancora Amadeus ' soldi sicuri!' **

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (Adnkronos) - Per Stefano Deè "buona anche la seconda". La seconda puntata di 'Affari Tuoi' condotta dall'ex ballerino partenopeo, forse più attesa della prima dal punto di vista della tenuta dei risultati di ascolto, maninfatti il 'tesoretto' dei 4 milioni di telespettatori (4 milioni 77mila) e uno share che, come inizio, continua ad essere più che buono (22,9%). Deappare più rilassato, comincia a scherzare di più come è nel suo stile, riappropriandosi gradualmente delle sue caratteristiche di conduzione -empatia e freschezza- che insieme a quell''old style' misurato sono la ragione del suo approdo ad un programma Rai di questo livello.