Tragedia a Cerignola | morto 42enne coinvolto in un incidente stradale è deceduto in ospedale

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un uomo èe un altro è rimasto ferito nell'avvenuto nel pomeriggio di lunedì, 2 settembre, nell'agro di.Il fatto è successo intorno alle 19, in via vecchia Napoli, in direzione Stornara: per cause ancora da accertare, un'auto station wagon, con a bordo due