Tragedia a Castellammare di Stabia | motociclista 39enne perde la vita in un incidente

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ancora unasulle strade didi. Ieri sera, undi 39 anni è morto in unstradale avvenuto in via Tavernola, nel pieno centro della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale stabiese e il personale del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare; L'articolodilain unTeleclubitalia.