Traffico Roma del 04-09-2024 ore 20 | 00

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Luceverdevery trovati dalla redazione incidente sulla via del mare in uscita dalla capitale in prossimità del Raccordo Anulare ci sono ripercussioni lungo la carreggiata esterna del raccordo in fila daFiumicino più avanti perrallentamenti e code tra Ardeatina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale da via Tiburtina a via Salaria e resta chiusa via Ardeatina 3 via Giulio Aristide Sartorio e via di Grotta Perfetta Sono in corso le verifiche della stabilità degli alberi dopo il nubifragio di ieri in Prati fino al 5 ottobre lavori in via Crescenzio chiusa la Giada Piazza Adriana a Piazza Cavour con doppio senso di marcia ...