Traffico Roma del 04-09-2024 ore 18 | 00

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazioneintenso sul raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata esterna tra laFiumicino a Tiburtina stessa situazione in carreggiata interna tra rebic e Vegeta nel Salaria proseguendo tra Nomentana e Prenestina code a tratti anche sul tratto Urbano della A24Teramo da Viale Togliatti al Raccordo Anulare in questa direzione incidente in uscita a capitare sulla Cassia bis Veientana si sta in fila tra Prima porta e Castel de’ ceveri ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria indirizzo di San Giovanni e rallentamenti e code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via Tiburtina e via Salaria e resta chiusa via Ardeatina 3 via Giulio Aristide Sartorio e via di Grotta Perfetta Sono in corso le verifiche della stabilità degli alberi dopo i ...