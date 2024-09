Traffico Roma del 04-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul raccordo anulare per incidente in carreggiata esterna tra Casilina e la 24Teramo è in carreggiata interna tra Nomentana e il video con la 24 due le manifestazioni in programma per questo pomeriggio una Largo Bernardino da Feltre fino alle 19 è possibile difficoltà per ilsu Viale Trastevere dalle 19 alle 21 manifestazione con corteo la montagnola da Piazzale Caduti della Montagnola a vicolo dell’Annunziata deviazioni anche per il trasporto pubblico oggi e domani per lavori di potatura tra le 8 e le 17 è chiusa viale dello Stadio Olimpico tra Largo Ferraris IV e via di Villa Madama in Prati fino al 5 ottobre lavori in via Crescenzio chiusa la carreggiata da piazza Adriana a Piazza Cavour con doppio senso di marcia nella carreggiata opposta deviazioni per il trasporto pubblico gli Avvia ...