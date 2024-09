Traffico Roma del 04-09-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità diamo subito notizia di un dente avvenuto sulla tangenziale all’interno della galleria Farnesina che rimane chiusa alquesta chiusura sta provocando incolonnamenti a partire dalla via Salaria Tutto ildeviato verso la galleria Giovanni XXIII suggeriamo di uscire prima ovverosia a Tor di Quinto oppure a Corso di Francia al via oggi la sperimentazione del bus a chiamata nel quartiere Massimina il servizio di mobilità gratuito è accessibile a tutti 7 giorni su 7 dalle 5:30 alle 24 questo servizio andrà ad integrare la linea di trasporto pubblico esistenti e si adatterà alle richieste degli utenti offrendo sia nel quartiere che verso la stazione ferroviaria Aurelia in Prati proseguono i lavori in via Crescenzio da questa mattina tra Piazza Adriana e Piazza Cavour chiusa alla ...