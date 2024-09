Toscana | aiuti ai disoccupati la Regione stanzia 24 milioni

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un pacchetto d’interventi da ventiquattrodi euro per formare, aggiornando o riqualificando le loro competenze, oltre 20 mila lavoratrici e lavoratori e coloro che si trovano in stato di disoccupazione. È il nuovo investimento dellasulla formazione presentato questa mattina, 4 settembre 2024, in conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, dal presidente L'articoloai, la24proviene da Firenze Post.