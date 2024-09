Torna Tavullia in Moto collegamenti in navetta con Cattolica Gabicce e San Giovanni

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Conto alla rovescia per la nuova edizione di "in": un evento ormai diventato un punto di riferimento imperdibile per tutti gli appassionati di corse e che, come da tradizione, farà tappa a, in piazza Dante Alighieri, il 5,6 e 7 settembre facendo da apripista al Gran Premio