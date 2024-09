Tomashova privata della medaglia olimpica e squalificata 12 anni dopo “la gara più dopata della storia”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La finale dei 1500 metri femminili di Londra 2012 torna in auge ancora una volta per la vicenda doping: a 12di distanza il Tribunale Arbitrale dello Sport ha squalificato la russae ne ha revocato l'argento allora assegnatole per la positività delle atlete turche. Ben 6 finaliste risultarono fuorilegge.