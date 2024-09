The Family anticipazioni dal 9 al 13 settembre della soap turca Mediaset | Cihan uccide Tolga Leyla arrestata

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Le nuove puntate inedite The– in onda dal 9 al 13– promettono grandi novità. La– dopo aver lasciato il suo consueto spazio su Canale 5 – con l’inizioseconda stagione si è “trasferita” sulla piattaforma gratuitaInfinity, dove ogni giorno viene reso disponibile un nuovo episodio visibile on demand. Cosa ci attende nella settimana dal 9 al 13The2:muore– con la complicità di Ilyas e di sua figlia Serap –. Nel frattempo Aslan decide di divorziare da Devin per lasciarla libera, ma mentre i due stanno per tornare a Istambul, Çagri lo informa che hanno ritrovato il corpo die che le autorità arresterannoper questo omicidio.