Terza sconfitta per Cremona nel precampionato Cavina | Troppi alti e bassi ma vedo progressi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un avvio di pre-season sfortunato a livello di risultati per la Vanoli, ko 67-66 con Verona, 88-71 con la Dinamo Sassari e 73-57 con Trieste. Una squadra di A2, una neopromossa, e nel mezzo una squadra di livello in cerca di riscatto, tutte comunque in grado di mettere non poco in difficoltà il capitano Lacey e compagni. Mani fredde, difesa rivedibile, certamente una chimica tutta da costruire, tenendo conto che il centro Tariq Owens ha raggiunto i compagni solo per l’ultima uscita. Contro Trieste non sono poi mancati fischi per l’ex Corey Davis, mentre certamente tra i più in forma resta Paul Eboua, atteso da una stagione cruciale per conquistarsi effettivamente un posto in Olimpia Milano, con cui ha un contratto pluriennale. Così Demis: "Ilè fatto per crescere, anche oggi abbiamo avuto, adesso dobbiamo continuare a migliorarci".