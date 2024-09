Terremoto nella notte la scossa fa svegliare i cittadini del sorano

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024)tra martedì e mercoledì tra l'Abruzzo ed il Lazio. Ieri sera alle 00:10 c'è stata unaabbastanza sostenuta in provincia de l’Aquila che è stata avvertita anchevicina a Sora e nel, in provincia di Frosinone.Ladi magnitudo 2.9 come riporta il