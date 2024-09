Tensione nel governo sul caso Boccia-Sangiuliano | la consulente pubblica su Instagram nuove mail e un audio

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo il faccia a faccia di ieri con la premier ,ripete la sua versione dei fatti: insiste sul fatto di aver pagato tutto lui con la sua carta di credito personale e a La Stampa si dice pronto are tutto, «ricevute ed estratti conto relativi a tutti i posti in cui siamo stati insieme, da Taormina a Polignano , da Sanremo a Milano ». Dice anche altre cose che non piacciono a Maria