Tennis | Us Open Tiafoe vola in semifinale ora derby con Fritz

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Lo statunitense supera l'acciaccato Dimitrov, adesso sfida il connazionale. NEW YORK (STATI UNITI) - Francescontinua deciso la sua corsa sul cemento di New York. Ilta statunitense ha ottenuto il pass per le semifinali degli Usmaschili, quarta e ultima prova stagionale del Grande