Temptation Island Federica e Alfonso | età cognome lavoro Instagram

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 4 Settembre 2024 9:05 am by Redazione Il 10 settembre 2024 inizia12 e nel cast c’è anche la coppia composta da. I due hanno deciso di partecipare al programma di Canale 5 per volere di lei. Infatti, è stata la ragazza a chiamare la redazione del reality show delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore. Alla base dei loro problemi c’è l’eccessiva gelosia di lui, che a detta del pubblico sarebbe possessione. Il racconto fatto durante il video di presentazione ha generato già delle polemiche per via del suo atteggiamento. Ma vediamo ora insieme chi èe chi è